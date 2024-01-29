Вплоть до штормовых значений: эксперты прогнозируют усиление ветра к концу недели

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В первой половине недели жителей Калининградской области ожидает относительно сухая и теплая погода без существенных осадков и серьезных ветров. Во второй половине усилятся ветра вплоть до штормовых значений. Об этом сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным экспертов, в первой половине недели днем температура в Калининграде и области будет подниматься до +4+7°С, в ночные часы возможна гололедица.

«Во второй половине недели усилится влияние многоцентровой циклонической депрессии на севере Атлантики, которая постепенно вытеснит антициклон к югу, — отмечается в сообщении телеграм-канала. — Следствием влияния масштабной циклонической системы станут характерные для такой обстановки усиления западных ветров (вплоть до штормовых значений) и смешанные осадки (дождь/мокрый снег), при этом сохранится преобладание плюсовых температур».




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