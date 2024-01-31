У входа в зоопарк образовался шестиметровый провал из-за прорыва коллектора (фото)

У входа в зоопарк образовался шестиметровый провал из-за прорыва коллектора (фото)
Фото предоставлено пресс-службой Калининградского зоопарка
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В Калининградском зоопарке, в зеленой зоне со стороны улицы Чайковского (рядом со вторым входом), образовался глубокий провал из-за прорыва канализационного коллектора. О проблеме, которая грозит серьезными последствиями в том числе развитию зоопарка, «Новому Калининграду» рассказала директор учреждения Светлана Соколова. По ее словам, на месте провала собирались построить гостевую парковку.

«Я нахожусь в состоянии фрустрации и растерянности, — рассказала Соколова. — Два года назад мы сделали эскизный проект реконструкции этой территории. Здесь должна находиться новая входная зона, и мы планировали организовать на этом месте гостевую парковку. Что будет сейчас, я не знаю. Если проблемы есть не только в этом участке, а на всей ветке коллектора в принципе, я не понимаю, как мы сможем планировать нашу работу».

Светлана Соколова добавила, что на сегодняшний день зоопарк недополучает около 30% посетителей, так как из-за отсутствия гостевой парковки нет возможности принимать организованные группы туристов.

Фото предоставлено пресс-службой Калининградского зоопарка

В пресс-службе зоопарка добавили, что котлован продолжает расширяться, несмотря на усилия «Водоканала». Сейчас его глубина — около шести метров. На этом участке коммунальщики уже начали замену поврежденных труб.

«Вчера была угроза обрушения возрастных деревьев, — добавила Светлана Соколова. — Вход в зоопарк попадал в зону риска, поэтому мы его временно закрыли. Деревья, которые находились близко к провалу и которые могли в любой момент лечь кронами на улицу Чайковского и на вход в зоопарк, силами сотрудников „Водоканала“ были выпилены».

О планах строительства парковки в зоопарке Светлана Соколова рассказывала еще в марте прошлого года.


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