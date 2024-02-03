В Черняховске у нетрезвого мужчины, скандалившего с соседом, отобрали ребенка

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В Черняховске полицейские изъяли из семьи ребенка, который находился в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть полиции поступил звонок о том, что в одной из коммунальных квартир города выясняют отношения два соседа. Стражи порядка обнаружили двух выпивших мужчин, которые громко ругались. Скандал происходил в присутствии дочери одного из них, девочка была очень напугана. На место были вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних, зафикисровавшие в комнате, где 9-летняя девочка проживала вместе с родным отцом, антисанитарные условия. Кроме того, в жилище не было приготовленной пищи, все помещения захламлены.

В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. В отношении отца девочки полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания наложение штрафа в размере до 5000 рублей или административный арест на срок до 5 суток.

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