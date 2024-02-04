СМИ: при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек

Число погибших в Лисичанске возросло до 28 человек. В ЛНР объявили траур в память о жертвах обстрела, сообщает ТАСС.

«Сотрудниками МЧС России спасено 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе 1 ребенок, погибли», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.



Поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни продолжается. «Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций», — добавили в пресс-службе.

По данным военной комендатуры республики, удар по зданию пекарни был нанесен в 14:20 по московскому времени в субботу. Военные следователи СК РФ утверждают, что удар был нанесен ВСУ. Предположительно, использованы РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела.