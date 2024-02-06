В порту Усть-Луги введён режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в четырёх портах Ленинградской области — в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 6 февраля, со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации морских портов Балтийского моря.



«Основание — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объектах и территории морского порта», — говорится в распоряжении, которое касается Усть-Луги. Та же причина указана и в документах о режиме повышенной готовности в портах Выборга, Высоцка и Приморска.

В январе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах региона. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы уничтожать БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.