В порту Усть-Луги введён режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности введён в четырёх портах Ленинградской области — в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 6 февраля, со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

«Основание — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объектах и территории морского порта», — говорится в распоряжении, которое касается Усть-Луги. Та же причина указана и в документах о режиме повышенной готовности в портах Выборга, Высоцка и Приморска.

В январе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах региона. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы уничтожать БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

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