«Балтберегозащита»: шторм почти полностью смыл пляж в корневой части Куршской косы (фото)

Фото со страницы ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Прошедший в минувшие выходные шторм почти полностью смыл пляжи на морском побережье в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая посёлок Лесной. Также пострадала авандюна на незащищенных участках берега. Об этом сообщили специалисты «Балтберегозащиты» в соцсети «ВКонтакте».



«В восточной части Зеленоградска от кафе „Монополь“ до технологического съезда на пляж авандюна размыта до двух метров по основанию. Произошло обрушение нескольких деревьев. Защищённый аварийный участок корня Куршской косы находится в стабильном состоянии, прорыва авандюны и затопления территории не допущено», — говорится в сообщении.

В районе посёлка Лесной на Куршской косе незащищённую авандюну размыло по основанию до трёх метров как в районе кафе «Маяковский», так и частично на участке проведения работ по реконструкции берегозащитного сооружения. В местах, где его уже успели реконструировать, размывов авандюны не допущено, сообщили в «Балтберегозащите».