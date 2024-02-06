«Балтберегозащита» назвала пляжи, разрушенные последним штормом (фото)

В Калининградской области во время последних штормов были почти полностью смыты пляжи в районе Куликово, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного. Такие данные приводит «Балтберегозащита» по результатам послештормового мониторинга, проведенного 5 февраля.



Также, по данным организации, фиксировались локальные размывы до 2-х метров на незащищенных участках берега с обрушением единичных деревьев на Куршской косе, и «штормовым волнением были частично повреждены лестничные спуски в Пионерском и Заостровье».

Фото: «Балтберегозащита»

«Защищенные участки берега в районе Куликово, Пионерского, Светлогорска и Отрадного находятся в стабильном состоянии, разрушений территории не допущено», — добавляют эксперты.

Днем ранее специалисты отмечали, что шторм почти полностью смыл пляжи на морском побережье в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая посёлок Лесной. Также пострадала авандюна на незащищенных участках берега.