«Балтберегозащита» назвала пляжи, разрушенные последним штормом (фото)

«Балтберегозащита» назвала пляжи, разрушенные последним штормом (фото)
Фото: Балтберегозащита
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В Калининградской области во время последних штормов были почти полностью смыты пляжи в районе Куликово, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного. Такие данные приводит «Балтберегозащита» по результатам послештормового мониторинга, проведенного 5 февраля.

Также, по данным организации, фиксировались локальные размывы до 2-х метров на незащищенных участках берега с обрушением единичных деревьев на Куршской косе, и «штормовым волнением были частично повреждены лестничные спуски в Пионерском и Заостровье».

Фото: «Балтберегозащита»

«Защищенные участки берега в районе Куликово, Пионерского, Светлогорска и Отрадного находятся в стабильном состоянии, разрушений территории не допущено», — добавляют эксперты.

Днем ранее специалисты отмечали, что шторм почти полностью смыл пляжи на морском побережье в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая посёлок Лесной. Также пострадала авандюна на незащищенных участках берега.

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