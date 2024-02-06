Интернет-мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи руб.

Мошенники выманили у девятилетнего мальчика 143 тысячи руб. Как сообщает пресс-служба УМВД, в полицию обратилась мать ребенка.

Третьекласснику в один из мессенджеров написал незнакомец и убедил сфотографировать банковскую карту мамы и сообщить код из СМС, который пришел на родительский телефон. Злоумышленник отметил, что это необходимо для получения подарка в онлайн-игре.



«Доверчивый ребёнок так и поступил — передал запрашиваемую информацию неизвестным, после чего со счёта жительницы Калининграда были списаны 143 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».