Дорожный провал на съезде с эстакадного моста вскрыли (фото)

Все новости по теме: Ремонт дорог

Фото: Telegram-канал администрации Калининграда

Дорожный провал на съезде с эстакадного моста вскрыли, чтобы устранить его причину. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«К этому моменту под местом провала обнаружены неучтённые коммуникации — три асбестоцементные трубы, похожие на те, в которых в советские времена прокладывали провода, предположительно, внутри одной из них может находиться чей-то силовой кабель (плюс два запасных саркофага). Одна из труб оказалась наполнена жидкостью. Возможно, грунтовые воды нашли брешь в коммуникациях и поток „потянул“ за собой конструкцию дорожного пирога», — говорится в сообщении.

На месте провала работают сотрудники предприятия «Гидротехник». Они чистят ливневые колодцы и обследуют их «телеинспектором».

«Очень осторожно сделаем предположение, что к утру общими усилиями нам удастся-таки устранить последствия ЧП и движение транспорта на этом участке возобновится. Оптимизма прибавляет тот факт, что ресурсоснабжающие организации города находятся с нами в тесном контакте, в случае необходимости они готовы оперативно включиться в работу», — добавили в пресс-службе.

Съезд с эстакадного моста на Московский проспект со стороны библиотеки имени Чехова перекрыли в ночь на среду, 7 февраля. Жертвой провала стал автомобиль.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter