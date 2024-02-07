Дорожный провал на съезде с эстакадного моста вскрыли (фото)

Фото: Telegram-канал администрации Калининграда

Дорожный провал на съезде с эстакадного моста вскрыли, чтобы устранить его причину. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



«К этому моменту под местом провала обнаружены неучтённые коммуникации — три асбестоцементные трубы, похожие на те, в которых в советские времена прокладывали провода, предположительно, внутри одной из них может находиться чей-то силовой кабель (плюс два запасных саркофага). Одна из труб оказалась наполнена жидкостью. Возможно, грунтовые воды нашли брешь в коммуникациях и поток „потянул“ за собой конструкцию дорожного пирога», — говорится в сообщении.

На месте провала работают сотрудники предприятия «Гидротехник». Они чистят ливневые колодцы и обследуют их «телеинспектором».

«Очень осторожно сделаем предположение, что к утру общими усилиями нам удастся-таки устранить последствия ЧП и движение транспорта на этом участке возобновится. Оптимизма прибавляет тот факт, что ресурсоснабжающие организации города находятся с нами в тесном контакте, в случае необходимости они готовы оперативно включиться в работу», — добавили в пресс-службе.

Съезд с эстакадного моста на Московский проспект со стороны библиотеки имени Чехова перекрыли в ночь на среду, 7 февраля. Жертвой провала стал автомобиль.