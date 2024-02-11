На улице Энгельса обвалилась гранитная облицовка с мемориала советским воинам (фото)

На улице Энгельса обвалилась гранитная облицовка с мемориала советским воинам (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде у мемориала советским воинам, погибшим при штурме Кенигсберга (расположен на перекрестке проспекта Мира и улицы Энгельса), обвалилась гранитная облицовка. Судя по фото, обрушились четыре гранитных блока. На текущий момент территория памятника обнесена сигнальной лентой.

Отметим, что весной 2019 года на ремонт этого мемориала, а также мемориальных комплексов на проспекте Победы, Советском проспекте и улице Киевской власти выделяли 1,8 млн рублей. Работы тогда выполнила компания «Небо над городом» за 1,78 млн рублей.

Кроме того, 2,4 млн рублей на работы по сохранению этого памятника, а также двух мемориалов на улице Герцена (напротив госпиталя и в зеленом массиве), в поселке Прибрежный и на улице Комсомольской выделялись в сентябре 2022 года, однако заявок на конкурс подано не было.

Запрос о следующем ремонте памятника «Новый Калининград» направил руководителю Службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову.

Братская могила советских воинов на улице Энгельса образовалась в ходе боевых действий. В ней захоронено более 150 воинов, в том числе четыре Героя Советского Союза. Памятник был установлен в 1950 году. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила получила статус объекта культурного наследия местного значения.

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