Белгород подвергся новому обстрелу, есть погибшие и множество пострадавших

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В четверг, 15 февраля, Белгород подвергся очередному обстрелу со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на главу Белгородской области Вячеслава Гладкова пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения», — написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

В настоящее время информация уточняется. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

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