Гладков: число жертв обстрела Белгорода выросло до семи

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Число жертв обстрела Белгорода выросло до семи человек. Об этом вечером 15 февраля сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек, — написал глава региона. — Установлена личность ещё одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей...»

Гладков добавил, что в городскую больницу № 2 города Белгорода самостоятельно обратилась ещё одна пострадавшая женщина.

«Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек, — продолжил он. — Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. После проведенных телемедицинских консультаций с федеральным центром принято решение о направлении двоих детей и двоих взрослых в медицинские учреждения города Москвы. У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых — травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками».

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся очередному обстрелу со стороны Украины.

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