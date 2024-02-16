СМИ сообщают о смерти Алексея Навального*

Оппозиционер Алексей Навальный* умер в исправительной колонии № 3 в ЯНАО. Об этом пишет в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления ФСИН.

«Шестнадцатого февраля года (так в сообщении — прим. „Нового Калининграда“) в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — сказано в релизе. — Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга