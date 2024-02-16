В Кремле прокомментировали информацию о смерти Навального*

В Кремле прокомментировали информацию о смерти оппозиционера Алексея Навального*. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выяснением причин смерти Навального занимается ФСИН, никаких отдельных поручений для этого не требуется, пишет «Интерфакс».

«В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется», — сказал он журналистам.

На вопрос журналистов, правда ли, что у Навального* мог оторваться тромб, как об этом сообщают в ряде СМИ, Песков ответил: «Я не знаю. Это должны медики выяснить», — сказал он.

Также информагентство сообщает, что по факту смерти Алексея Навального* Следственным комитетом по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка. «В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Алексей Навальный* был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества — «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».