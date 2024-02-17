При пожаре в Гвардейске погибли два человека (фото)


Во время пожара в жилом доме на две семьи в Гвардейске погибли два человека. Трагедия произошла утром 17 февраля, сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании на ул. Восточной поступил в Центр управления в кризисных ситуациях около семи утра. На место происшествия направили восемь пожарных и два спецавтомобиля, а также медиков, полицейских и электриков. В результате воздействия огня выгорела одна из комнат.

«При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Причины возгорания и гибели людей устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В СУ СК по Калининградской области сообщили, что погибшими оказались 52-летний местный житель и его 43-летняя сожительница. «В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, возгорание в доме произошло в результате неосторожности при курении», — добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления МЧС РФ по Калининградской области


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