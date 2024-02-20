В Калининграде гендиректора стройфирмы подозревают в мошенничестве на 10 млн

В Калининграде генерального директора коммерческой строительной фирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что в 2021 году руководитель организации заключил с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калининградской области договоры на капремонт трёх жилых объектов на ул. Октябрьской.

После выполнения контрактов подрядчик предоставил заказчику документы на получение компенсации за НДС, уплаченный при приобретении строительных материалов. При этом бизнесмен указал заведомо ложные сведения об их стоимости, значительно завысив расходы. В результате на расчётный счёт строительной организации в качестве компенсации части понесённых затрат было перечислено 10 млн рублей, которыми гендиректор распорядился по собственному усмотрению.

Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В ходе проведённых обысков изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, персональный компьютер, а также финансовая документация. Расследование продолжается.