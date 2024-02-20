В Калининграде в прошлом году на переходах погибли 6 пешеходов, пострадали 125

В Калининграде в 2023 году выросло число ДТП на пешеходных переходах. Это следует из доклада комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры представленном на оперативном совещании в горадминистрации.

Количество происшествий на пешеходных переходах увеличилось на 17%, достигнув 131 ДТП, в которых 6 человек погибли, 125 получили травмы. 45 ДТП зафиксировано на регулируемых переходах, рост в сравнении с 2022 годом составил 25%. На нерегулируемых переходах зарегистрировано 86 происшествий, (+13%), в которых 5 человек погибло, 81 — ранено.