В Калининграде в прошлом году на переходах погибли 6 пешеходов, пострадали 125

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В Калининграде в 2023 году выросло число ДТП на пешеходных переходах. Это следует из доклада комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры представленном на оперативном совещании в горадминистрации.

Количество происшествий на пешеходных переходах увеличилось на 17%, достигнув 131 ДТП, в которых 6 человек погибли, 125 получили травмы. 45 ДТП зафиксировано на регулируемых переходах, рост в сравнении с 2022 годом составил 25%. На нерегулируемых переходах зарегистрировано 86 происшествий, (+13%), в которых 5 человек погибло, 81 — ранено.

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