Калининградец избил фельдшера скорой помощи и попал под статью

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В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее не судимого местного жителя, который избил фельдшера скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 19 февраля подозреваемый возле одного из домов по улице Баженова умышленно нанес не менее двух ударов кулаком в лицо 38-летнему фельдшеру скорой помощи, причинив ему травму. По данным следствия, потерпевший прибыл на вызов к соседу подозреваемого, с которым у последнего незадолго до этого произошел конфликт.

По уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

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