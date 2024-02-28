Прокуратура проводит проверку из-за инцидента с «негабаритным» чемоданом в Храброво

Транспортная прокуратура Свердловска проверяет информацию о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией в калининградском аэропорту «Храброво». Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о защите прав потребителей», — отмечается в сообщении.

Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», 21 февраля при контроле габаритов ручной клади при посадке на рейс U6-168 Калининград — Москва в аэропорту «Храброво» сотрудники одной из авиакомпаний вынудили пассажирку заплатить за чемодан, поскольку он «несвободно вошел в калибратор». Из-за инцидента пожилой женщине стало плохо в самолете. Когда же, добравшись до дома, она измерила свой чемодан, оказалось, что его размеры даже меньше установленной нормы. Пассажирка направила жалобы в Росавиацию, Роспотребнадзор, авиакомпанию и в аэропорт «Храброво».