Областная ГИБДД начала использовать беспилотники для поиска нарушителей

Все новости по теме: Безопасность

На дорогах Калининградской области начали выявлять нарушителей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

«Начало постоянной работе сотрудников ГИБДД по контролю за безопасностью на дорогах области при помощи квадрокоптеров положено. Прошёл второй рейд, во время которого патруль, оснащённый БЛА, выявлял нарушителей дорожного движения», — цитирует «Интерфакс» своего собеседника.

Он сообщил, что за довольно небольшой промежуток времени инспекторы зафиксировали четырёх водителей-нарушителей. Они совершили серьёзные правонарушения, за которые им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода. Материалы по каждому из водителей направлены в суд.

«Подобные рейды теперь будут проводиться постоянно. Отныне безопасность дорожного движения будет контролироваться не только на земле, но и в воздухе», — отметили в УГИБДД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter