Областная ГИБДД начала использовать беспилотники для поиска нарушителей

На дорогах Калининградской области начали выявлять нарушителей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.



«Начало постоянной работе сотрудников ГИБДД по контролю за безопасностью на дорогах области при помощи квадрокоптеров положено. Прошёл второй рейд, во время которого патруль, оснащённый БЛА, выявлял нарушителей дорожного движения», — цитирует «Интерфакс» своего собеседника.

Он сообщил, что за довольно небольшой промежуток времени инспекторы зафиксировали четырёх водителей-нарушителей. Они совершили серьёзные правонарушения, за которые им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода. Материалы по каждому из водителей направлены в суд.

«Подобные рейды теперь будут проводиться постоянно. Отныне безопасность дорожного движения будет контролироваться не только на земле, но и в воздухе», — отметили в УГИБДД.