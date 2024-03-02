СМИ: в Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилой дом

В Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на СМИ и губернатора города Александра Беглова.

«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал губернатор Санкт-Петербурга в Telegram.

Уточняется, что инцидент случился в доме № 161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе. У двух жилых домов повреждены балконы, были эвакуированы около 100 человек. Целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города, до которой от места падения менее 1 км.