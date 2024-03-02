СМИ: в Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилой дом

Продолжение: В результате падения беспилотника на дом в Петербурге пострадали шесть человек
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на СМИ и губернатора города Александра Беглова.

«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал губернатор Санкт-Петербурга в Telegram.

Уточняется, что инцидент случился в доме № 161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе. У двух жилых домов повреждены балконы, были эвакуированы около 100 человек. Целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города, до которой от места падения менее 1 км.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter