С компании хотят взыскать 2,1 млн в пользу работника, получившего увечье

В Калининграде прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу работника, получившего трудовое увечье на производстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что во время выполнения работ по приему груза и его транспортировке на склад груз упал на водителя-экспедитора. В результате этого у мужчины диагностировали травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью и установление инвалидности. Прокурор Московского района обратился в суд с иском в интересах работника о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 2,1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.