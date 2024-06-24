Прокуратура отсудила компенсацию для работника, травмированного на производстве

В Калининграде пользу работника, получившего травму на производстве, взыскана компенсация морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению работника предприятия о причинении травмы на производстве. Установлено, что в 2021 году сотрудник предприятия, выполняя обязанности по приему груза и транспортировке его с помощью гидравлической тележки на склад, не обеспечил устойчивое положение груза, и тот упал на другого работника. В результате пострадавший получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 2,1 млн. Судом требования удовлетворены, в пользу работника взыскана компенсация в размере 800 тыс. рублей.