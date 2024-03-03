В результате пожара в посёлке Кострово погиб мужчина (видео)

Фото из Telegram-канала МЧС России

В результате пожара в посёлке Кострово Калининградской области погиб мужчина. Из горящего дома эвакуировали 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье, 3 марта.



Уточняется, что загорелась квартира в двухэтажном доме. Огонь охватил 20 квадратных метров. Среди эвакуированных из задымлённого подъезда жителей было шестеро детей. На месте возгорания работали 17 специалистов и 4 единицы техники.

«Предварительно, причиной возгорания стало курение в постели. Извещателя в жилье не было: прибор бы предупредил звуковым сигналом об опасности», — говорится в сообщении МЧС.