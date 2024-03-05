Суд вынес приговор советчанам, похитившим и пытавшимся убить крипотрейдера

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двум жителям Советска, обвинявшимся в похищении человека, вымогательстве, угоне, кражах и покушении на убийство. Об этом сообщают пресс-службы регионального управления Следственного комитета, областной прокуратуры и областного суда.



Суд признал подсудимых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса и приговорил 30-летнего мужчину к лишению свободы на 15 лет и 3 месяца, 40-летнего — к 12 годам и 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.

«Новый Калининград» ранее подробно рассказывал об этой истории и о том, как в России судят за подобные преступления. По версии следствия, 29-летний ранее судимый за разбой и кражи советчанин и его 39-летний приятель летом 2021 года узнали, что у их знакомого калининградца имеется крупная сумма криптовалюты. Договорившись о хищении крипты и распределив роли, они четыре месяца наблюдали за потерпевшим: изучили образ его жизни и распорядок дня, отследили маршруты передвижения.

Вечером 27 сентября 2021 года, когда 28-летний потерпевший на автомобиле подъехал к своему дому на улице Марата в Калининграде, обвиняемые напали на него. Силой они усадили криптотрейдера в свою машину, надели на голову шапку, закрыв обзор, связали руки пластиковыми хомутами и скотчем, а после отвезли в квартиру 39-летнего обвиняемого в Советске. Они удерживали его в квартире, требовали сообщить пароли от аккаунта криптовалютной биржи, электронного кошелька и коды доступа для подтверждения транзакций, в противном случае угрожая убить мужчину.

Один из обвиняемых украл из дома калининградца мобильный телефон, а также два ноутбука, планшет, мобильный телефон, жесткий диск, наушники и другое имущество, общей стоимостью 403 тыс. рублей. Обвиняемые похитили при помощи мобильного телефона калининградца и сообщенных им данных криптовалюту с его счета на сумму, эквивалентную 39,8 млн рублей, и перевели ее на созданные ими электронные кошельки.

Опасаясь, что потерпевший сообщит об их преступлениях в полицию, они дважды ввели тому наркотическое вещество, а затем вывезли в лес, где сделали еще одну инъекцию. После этого шею мужчины обмотали шарфом и попытались задушить. Когда криптотрейдер потерял сознание, сообщники, полагая, что он умер, сняли с него верхнюю одежду, забросали его ветками и уехали.

Придя в себя, мужчина сумел добраться до близлежащего дома, обратился за помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По горячим следам похитителей задержали и отправили в СИЗО.