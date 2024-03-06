УМВД: застройщик из Калининграда обманул клиентку на 1,7 млн и сбежал под Херсон

В Калининграде 53-летнего экс-руководителя строительной компании подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 К РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии полицейских, в сентябре 2020 года покупатель заключила с компанией в лице исполняющего обязанности гендиректора договор купли-продажи будущей квартиры в строящемся многоквартирном доме на ул. Аллея Смелых. По условиям договора застройщик был обязан передать жилье до 30.12.2020, однако до настоящего времени свои обязанности не выполнил, чем причинил ущерб в размере 1 725 900 рублей.

Как установили правоохранители, злоумышленник в нарушение закона принял деньги по договору участия в долевом строительстве без применения банковских счетов в уполномоченном банке. Полученные средства он потратил на собственные нужды. После этого он на протяжении трёх лет под различными предлогами откладывал оформление купленной женщиной квартиры. Когда в отношении него возбудили уголовное дело, мужчина скрылся от органов следствия. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Херсонской области, откуда он был доставлен сотрудниками полиции в Калининград.



