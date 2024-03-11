В Калининградской области арестован начальник таможенного поста

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Начальника таможенного поста автомобильного пункта пропуска Чернышевское обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Кроме него фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника таможенного поста, ведущий инспектор одной из смен и еще четверо сотрудников таможни, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.

По версии следствия, с марта 2022 по сентябрь 2023 гг. начальник таможенного поста через своих подчиненных на систематической основе получал взятки от дежурных смен таможенного поста по 20 тыс. рублей в сутки за общее покровительство и попустительство по службе, в частности, за возможность дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. По данным следствия, общая сумма взятки за полтора года составила 10,9 млн рублей.

В настоящее время начальник таможенного поста, сменный заместитель и ведущий инспектор задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты водворены в следственный изолятор до 4 мая 2024 года.

В жилищах фигурантов и по месту их работы проведены обыски, проведены очные ставки, допрашиваются свидетели, выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и изобличение всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

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