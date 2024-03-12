Минобороны сообщило о перехвате 25 беспилотников над несколькими регионами

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Ночью 12 марта пресечены попытки совершить атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минобороны России. Об атаках дронов сообщали губернаторы.

Как утверждают в Минобороны, над территорией Московской области были перехвачены или уничтожены два БПЛА, Ленинградской — один, Белгородской — семь, Курской — 11, по одному над Брянской и Тульской, два — над Орловской.

Об атаке БПЛА утром также сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Дрон попал в объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Кроме того, сообщалось об атаке беспилотника на Воронежскую область. По словам губернатора Александра Гусева, разрушений нет. Власти Ленинградской области об атаках не сообщали.

В Белгородской области после атаки повреждена линия электропередачи, обесточены семь сел. В Орле беспилотный летательный аппарат упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил глава региона Андрей Клычков. По данным СМИ, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пострадавших нет. Из соседних домов эвакуировали 17 человек, сообщил мэр города Юрий Парахин.

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