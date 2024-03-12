В Ивановской области разбился военно-транспортный самолёт Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились 15 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.



«12 марта около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», — заявили в министерстве.

«По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», — отметили в ведомстве.

Там также заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.