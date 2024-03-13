Очевидец: с эстакадного моста в Преголю прыгнула девушка (дополнено)

В полночь 13 марта в Калининграде с эстакадного моста в Преголю прыгнула девушка. Об этом «Новому Калининграду» сообщил один из местных жителей, ставший свидетелем произошедшего.



«Около ноля часов девушка 1990-го года рождения прыгнула с моста в Преголю в районе острова Канта, — рассказал очевидец. — Спасатели вытащили. Жива. Увезли на скорой. Прыгала она в сторону Музея Мирового океана».

В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили этот факт.

«В 0:32 на место прибыли спасатели, — пояснили „Новому Калининграду“ в пресс-службе ведомства. — Девушка была извлечена из воды спасателями и передана сотрудникам скорой помощи».

Дополнено: по данным горадминистрации, аналогичное происшествие случилось в 2:25 ночи, но на этот раз в воду упал мужчина. «Тоже спасли и передали медикам. Объединяет эти два ЧП одно: алкоголь — зло!», — отметили в ее пресс-службе.