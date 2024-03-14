В Балтийске выявили загрязнение моря и береговой линии «вязкой субстанцией»

В Балтийске выявили загрязнение моря и береговой линии «черной вязкой субстанцией». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора.



В сообществе «Типичный Балтийск» очевидец поделился фотографией загрязненного пляжа и воды. В комментариях к посту комитет городского хозяйства муниципалитета ответил, что по обращению выехали сотрудники и «зафиксировали загрязнение акватории и береговой линии».

«Информацию о выявленном загрязнении оперативно направили в ФС Управления Росприроднадзора и ОМВД России по Балтийскому району для принятия мер и установления лица, допустившего данное нарушение», — сообщил комитет.

В пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора «Новому Калининграду» ответили, что планируют совершить выездное обследование.

