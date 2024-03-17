Минобороны РФ: 8 российских регионов были атакованы дронами минувшей ночью

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Минувшей ночью силами ПВО предотвращены атаки украинских беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА) и Курской (3 БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Также Минобороны уточнило, что около 8.00 мск «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью».

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