Жительница Перми пострадала, взорвав петарду на территории избирательного участка

Жительница Перми взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова и была госпитализирована с травмой руки. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание Properm.ru.

Как уточнили информагентству в краевом министерстве территориальной безопасности, петарду женщина взорвала в туалете, ее госпитализировали с травмой руки. Других пострадавших нет, однако из здания пришлось эвакуировать 50 человек.

По предварительным данным, взорвавшей петарду женщине 64 года, в результате инцидента ей оторвало руку. Перед взрывом пенсионерка разговаривала с кем-то по телефону.