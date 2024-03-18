На избирательные участки в Калининградской области поступали угрозы о взрывах

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Во время выборов на избирательные участки Калининградской области поступали звонки с информацией о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Инесса Винярская во время пресс-конференции в понедельник, 18 марта.

«У нас утверждена и действовала определенная схема действий в подобной ситуации, — рассказала Винярская, — Во всех зданиях, всех помещениях, в которых располагаются участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия Калининградской области 13 марта были проведены полные проверки безопасности со стороны правоохранительных органов. И начиная с 13 марта все было взято под круглосуточную охрану».

Ни в одном из случаев поступления угроз эвакуация не потребовалась, добавила Инесса Винярская. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по поступившим звонкам.

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