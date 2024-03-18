Директор ритуального агентства в Гвардейске осуждён за поджог машин конкурента (фото)







Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Гвардейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия, оказывающего ритуальные услуги. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



«Установлено, что подсудимый на почве неприязненных отношений, связанных с предпринимательской деятельностью своего конкурента, решил повредить его автомобили. 6 января 2023 года в ночное время он проник на территорию рынка в Гвардейске, где хранились автомобили потерпевшего, облил их горючей жидкостью и поджег», — говорится в сообщении.

Сумму причинённого ущерба оценили в 300 тыс. рублей. С учётом позиции прокуратуры Гвардейского района суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.