На калининградском судне «Капитан Лобанов» произошел пожар, есть пострадавшие

На калининградском траулере «Капитан Лобанов» произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова», — сообщил он, добавив, что подробности уточняются.

По данным источника Telegram-канала 112, траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждается, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.

В пресс-службе регионального управления МЧС «Новому Калининграду сообщили, что их силы не привлекались, «но в готовности к вылету находится вертолет МЧС со спасателями на борту и два спасательных катера».

Напомним, это уже не первый инцидент с траулером «Капитан Лобанов». В июле 2021 годау берега Светлого при постановке на слип для ремонта малых судов межколхозной производственной базы малый траулер опрокинулся на борт и частично затонул. В районе аварии было обнаружено загрязнение морской акватории.