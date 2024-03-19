Власти подтвердили гибель одного из членов экипажа загоревшегося калининградского судна

В результате пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» погиб один человек, пострадали еще четверо. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Как уточнил Лысков, в момент возникновения пожара траулер находился в акватории «между Балтийском и Светлогорском». Власти официально подтверждают гибель одного человека на борту судна. «Двое пострадавших были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу, один из них в тяжелом состоянии, второй после оказания помощи был направлен на амбулаторное наблюдение. Еще двое госпитализированы в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском, их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в результате внештатной ситуации на борту траулера «Капитан Лобанов» возник пожар, в котором пострадали люди. Ситуация находится на контроле губернатора.