Число киберпреступлений в Калининградской области за год выросло почти на 64%

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Количество киберпреступлений в Калининградской области в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом на 63,8%. Всего полицейские зарегистрировали 4252 интернет-мошенничества. Об этом рассказал начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко в ходе отчёта депутатам областного заксобрания в четверг, 21 марта.

«При этом число раскрытых киберпреступлений за год возросло на 47,8%, — отметил он, — Основная трудность противодействия дистанционным преступлениям заключается в том, что подавляющее большинство колл-центров, реализующих преступные умыслы в отношении калининградцев, находится за пределами Российской Федерации».

В 2023 году жители региона перечислили кибермошенникам 860 млн рублей. 42 млн лишились пожилые калининградцы под предлогом помощи родственникам, пострадавшим в ДТП. Полицейские задержали более 50 курьеров по 147 соответствующим делам. Попадаются на уловки мошенников и другие категории граждан, в том числе сотрудники банков и учителя, подчеркнул Сокрутенко. 1201 киберпреступление было совершено под предлогом сохранности денежных сбережений, 316 — под видом дополнительного заработка, 246 — через сайты «Авито» и «Юла», 172 — через социальные сети. Кроме того, постоянно появляются новые схемы мошенничеств.

К примеру, в интернете стали чаще размещать объявления с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемые мошенниками. Собранные образцы голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерации аудиосообщений, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы. Большая часть таких объявлений размещена в Telegram.

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