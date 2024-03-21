Житель области попал под статью, устроив стрельбу возле бара в Правдинске

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Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы возле бара в Правдинске. Инцидент случился в ночь на 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что неоднократно судимый 36-летний житель одного из посёлков в ночь с 8 на 9 марта повздорил в баре Правдинска с другим отдыхающим. Решив отомстить, он сходил за оружием и вновь вернулся к заведению. Однако персонал и посетители, заметив мужчину с предметом, похожим на ружьё, забаррикадировали дверь. Тогда злоумышленник произвёл четыре выстрела в воздух на улице и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. На месте происшествия были обнаружены четыре гильзы от патронов 12-го калибра. Однако в ходе обыска в квартире задержанного никакого оружия найдено не было. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведётся расследование данного инцидента.

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