Двое жителей региона получили сроки за убийство пожилой супружеской пары

В Калининградской области на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, убившим пожилую супружескую пару в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.



Суд признал доказательства, собранные следственными органами, достаточными для вынесения обвинительного приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей двум жителям региона. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что вечером 23 апреля 2007 года в Железнодорожном фигуранты проникли в квартиру 84-летнего мужчины и его 83-летней супруги, ветерана Великой Отечественной войны. Напав на потерпевших, злоумышленники на глазах супруга избили пожилую женщину, используя монтировку, а затем задушили поясом от халата. Муж помешать нападавшим не смог. Затем подсудимые начали избивать и пожилого мужчину, требуя отдать им ценные вещи. Получив отказ, сообщники избили и задушили пенсионера, после чего похитили из квартиры золотые украшения и денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. евро и 800 долларов, а затем скрылись с места преступления.

«Длительное время указанное преступление оставалось нераскрытым, в том числе, в связи с тем, что супруги проживали в одиночестве и преимущественно вели неприметный образ жизни», — говорится в сообщении.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.