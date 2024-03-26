Калининградец получил 11 лет колонии за «взрослые» темы при общении с девочками

Суд приговорил 48-летнего калининградца к 11 годам колонии строгого режима за совершение развратных действий в отношении детей. Подсудимый отправлял малолетним девочкам сообщения и общался с ними по видеосвязи на «взрослые темы», сообщает телеграм-канал Калининградского областного суда.



С апреля 2021 года по ноябрь 2022 года мужчина из своего дома выходил в интернет и через социальную сеть отправлял девочкам в возрасте до 14 лет сообщения, в которых содержались фотографии и высказывания сексуального характера. Таким же образом он общался с потерпевшими на «взрослые» темы, используя, в том числе, видеосвязь. Пострадали от такого общения шесть девочек. Действия подсудимого квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч.5 ст. 135 УК РФ.

В судебном заседании мужчина вину признал. Приговором Центрального районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в исправительном учреждении по месту отбывания наказания. Кроме того, суд взыскал в пользу двоих потерпевших компенсацию морального вреда по 50000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.