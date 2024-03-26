Прокуратура требует компенсацию для калининградки, на которую упала стена остановки

Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее пожилой матери, получившей травмы на остановке, и обратилась в суд за компенсацией в пользу женщины. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомства, в ноябре 2023 года на остановке общественного транспорта по ул. Киевской в Калининграде на 72-летнюю женщину упал фрагмент стены остановочного комплекса. В результате у пострадавшей были диагностированы травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что поврежденная конструкция находится в муниципальной собственности, обязанность по проведению ремонтных работ возложена на МБУ «Чистота». В связи с этим прокурор района обратился в суд в интересах пенсионерки с исковым заявлением к администрации ГО «Город Калининград» и МБУ «Чистота» о взыскании компенсации морального вреда. Исковое заявление находится на рассмотрении.