На Куршской косе вновь сбили лося (фото)

В среду, 27 марта, на Куршской косе сбили лося. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале директор нацпарка Анатолий Калина.

«Сегодня утром на участке Куршской косы между КПП и Королевским бором автомобиль сбил лося. За последние полтора года подобные случаи участились. В результате мы не досчитались порядка пяти особей при последнем учете диких животных. Напоминаю о необходимости соблюдения скоростного режима во время проезда по территории национального парка. За сбитого лося придется заплатить компенсацию в сумме 80000 рублей», — написал Калина.

Напомним, 21 марта нацпарк сообщил, что по итогам мониторинга численности животных зафиксировано снижение количества лосей, лис, зайцев-русаков и бобров. В частности, лосей оказалось 9, в то время как в 2023 году их было 13.

Фото из телеграм-канала Анатолия Калины