Житель региона осуждён за публичные призывы к экстремистской деятельности (видео)

Осуждён житель Калининградской области, разместивший в соцсети призывы «к совершению преступлений по мотиву социальной розни». Причиной стала неприязнь к сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.



Московский районный суд Калининграда признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а также лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на два года.

Сообщается, что мужчина 1983 года рождения полностью признал свою вину и оказал содействие в расследовании преступления. Благодаря этому, а также положительной характеристике наказание фигуранту было изменено на условное с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.