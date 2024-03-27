В Светлогорске продлили содержание под стражей подозреваемому в фейках об армии

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Светлогорский городской суд продлил содержание под стражей мужчине, который подозревается в распространении фейков об армии. Его отправили под арест в конце прошлого года, информация опубликована в карточках дел.

Местный житель обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Как говорится в решении суда, мужчина опубликовал «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Это произошло в апреле 2022 года, информация публиковалась в телеграм-канале задержанного.

Согласно информации следователя, мужчина знаком со свидетелями по уголовному делу и ранее предпринял попытку уничтожения доказательств. Как полагает следствие, обвиняемый может скрыться, «продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства».

Срок содержания под стражей продлен до 20 апреля. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.  

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter