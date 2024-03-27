В Светлогорске продлили содержание под стражей подозреваемому в фейках об армии

Светлогорский городской суд продлил содержание под стражей мужчине, который подозревается в распространении фейков об армии. Его отправили под арест в конце прошлого года, информация опубликована в карточках дел.



Местный житель обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Как говорится в решении суда, мужчина опубликовал «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Это произошло в апреле 2022 года, информация публиковалась в телеграм-канале задержанного.

Согласно информации следователя, мужчина знаком со свидетелями по уголовному делу и ранее предпринял попытку уничтожения доказательств. Как полагает следствие, обвиняемый может скрыться, «продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства».

Срок содержания под стражей продлен до 20 апреля. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.