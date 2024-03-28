Губернатор Севастополя сообщил о падении в море военного самолета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении в море военного самолета. Пилот, по его словам, успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает, пишет «Коммерсант».



«В море упал военный самолет. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 м от берега», — написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он заверил, что гражданские объекты не пострадали. Причин крушения самолета Развожаев не назвал.

Как отмечает издание, сообщение о падении вертолета Михаил Развожаев опубликовал в 18:24 мск. В 18:17 мск департамент транспорта региона объявил о закрытии рейда в Севастопольской бухте. Работа морского пассажирского транспорта была возобновлена в 18:34 мск.