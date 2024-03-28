ГИБДД: в Балтийском округе автобус с туристами попал под башню экскаватора (видео)

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В четверг, 28 марта, на трассе Зеленоградск — Приморск туристический автобус получил удар от поворотной башни экскаватора. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:30 на территории Балтийского округа. Автобус получил удар от башни экскаватора в переднюю правую часть, когда проезжал участок дорожных работ.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в транспортном средстве находились 32 пассажира. В результате происшествия один человек получил телесные повреждения.

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