ГИБДД: в Балтийском округе автобус с туристами попал под башню экскаватора (видео)

В четверг, 28 марта, на трассе Зеленоградск — Приморск туристический автобус получил удар от поворотной башни экскаватора. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.



По данным ведомства, инцидент произошел в 12:30 на территории Балтийского округа. Автобус получил удар от башни экскаватора в переднюю правую часть, когда проезжал участок дорожных работ.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в транспортном средстве находились 32 пассажира. В результате происшествия один человек получил телесные повреждения.