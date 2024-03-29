На калининградском предприятии погиб 58-летний рабочий. Трагедия произошла 29 марта, сообщают пресс-служба областной прокуратуры и регионального управления Следственного комитета.

По предварительной информации, при подъеме металлического станка манипулятором сорвалась одна из цепей, в результате чего оборудование упало на находящегося рядом мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку. Специалисты осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая техническая и иная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры и регионального управления СКР