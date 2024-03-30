Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 551

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Число пострадавших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 551, сообщает в субботу, 30 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — говорится в сообщении. В медицинских службах агентству уточнили, что большинство были направлены на амбулаторное лечение.

Как отмечает РБК, в последний раз сообщалось об увеличении количества раненых в результате теракта 24 марта — до 152 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне оценивал общее количество пострадавших в 372 человека.

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