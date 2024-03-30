Часть Ленинградского района осталась без света

Вечером в субботу 30 марта, часть Ленинградского района Калининграда оказалась обесточена. В частности, света нет на Северной горе, в СНТ «Победа», в расположенной неподалеку воинской части, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.



По словам очевидцев, дозвонившихся в аварийные службы, им сообщили, что свет включат через 2-3 часа. В пресс-службе компании «Россети Янтарь» пояснили, что отключена кабельная линия 10 кВ. «Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам. Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Для потребителей работает бесплатная круглосуточная „горячая линия“ 8-800-220-0-220», — рассказали в пресс-службе.